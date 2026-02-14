Ilary Blasi sposa Bastian Muller la proposta di matrimonio a Parigi | My forever Valentine

Ilary Blasi si sposa: la conduttrice ha ricevuto la proposta di matrimonio da Bastian Muller nella cornice romantica di Parigi. Una foto pubblicata nelle sue storie Instagram non lascia spazio a dubbi: anello al dito e la dedica "My forever Valentine".🔗 Leggi su Fanpage.it

Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, confermando la data e la location del matrimonio.

