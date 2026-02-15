Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano | proposta e questioni da risolvere

Ilary Blasi e Bastian Muller si sono sposati, e la notizia circola dopo che lei ha pubblicato uno scatto sui social con un anello in primo piano. La foto mostra il momento in cui lui le ha chiesto di diventare sua moglie, e la giornalista ha scritto una dedica che lascia poche interpretazioni. La coppia ha scelto di condividere il gesto con i fan, senza aggiungere dettagli sui preparativi o sulle questioni ancora da risolvere.

Ilary Blasi ha condiviso sui social un gesto uno scatto romantico, un anello in primo piano e una dedica che sembra lasciare pochissimi dubbi. Dopo mesi di voci e smentite, stavolta è stata lei a "parlare" con un'immagine, dando una risposta indiretta alle indiscrezioni che la inseguono da tempo. Ma dietro l'annuncio c'è anche una realtà più complessa, fatta di tempi, incastri e passaggi ancora in sospeso. La conferma arriva direttamente da Ilary Blasi, che su Instagram pubblica una foto in cui mostra un anello mentre Bastian Muller le tiene la mano.