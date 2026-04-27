Shopping al buio e sostenibilità | all' iper arrivano le Mystery Box dove si può trovare di tutto

Unire il brivido della sorpresa alla cultura del riuso. È questa la sfida lanciata dal Centro commerciale Puntadiferro di Forlì, che dal 28 aprile al 3 maggio ospiterà l'iniziativa "Mystery Box". Il progetto, realizzato in collaborazione con lo spazio dedicato di "Ama Discount", punta a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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