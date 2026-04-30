Il virtuosismo di Frank Vignola chiude il Soave Guitar Festival

La 25esima edizione del Soave Guitar Festival si è conclusa con un concerto di Frank Vignola, considerato uno dei virtuosi della chitarra. L’evento si è svolto domenica 3 maggio 2026 alle ore 18 nel Palazzo del Capitano, situato nel borgo medievale che da anni ospita la rassegna. La manifestazione ha visto protagonista una serie di esibizioni che hanno richiamato appassionati da diverse regioni.

A conclusione della 25esima edizione del Soave Guitar Festival, un traguardo storico per la rassegna che ha trasformato ogni anno il borgo medievale nella capitale internazionale delle sei corde, domenica 3 maggio 2026, alle ore 18, nella prestigiosa cornice del Palazzo del Capitano si terrà il.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Soave Guitar FestivalSoave torna a essere per tre giorni un punto di riferimento per gli appassionati di chitarra con il Guitar Festival 2026, in programma dal 24 al 26... Soave Guitar Festival: 25 anni di musica con star mondiali? Cosa sapere Il Soave Guitar Festival celebra 25 anni con concerti dal 24 al 26 aprile.