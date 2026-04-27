Spezia l’ultima spiaggia | o batte il Venezia o scivola in Serie C
Venerdì 1 maggio lo Spezia affronta il Venezia al Picco in una partita decisiva per la salvezza. La squadra ligure deve ottenere i tre punti per superare il Pescara in classifica e mantenere la categoria. La sfida rappresenta l’ultima chance per evitare la retrocessione in Serie C. La partita si gioca in un momento di grande tensione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali.
? Cosa sapere Spezia sfida il Venezia al Picto venerdì 1 maggio per evitare la Serie C.. La vittoria serve a superare il Pescara nelle classifiche della salvezza.. Venerdì 1 maggio 2026, alle ore 17, il destino dello Spezia si giocherà sul campo del Picto contro il Venezia, con il rischio concreto di una retrocessione matematica in Serie C. La squadra guidata da Luca D’Angelo affronta un test decisivo per la permanenza nella categoria attuale. Gli aquilotti devono necessariamente battere i capolista del campionato, che arrivano allo scontro diretto con l’obiettivo di conquistare immediatamente la promozione in Serie A dopo quindici settimane di comando della classifica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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