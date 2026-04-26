Nella giornata di Serie B, il Venezia ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Empoli, portandosi a 78 punti e avvicinandosi alla vetta della classifica. Nel frattempo, lo Spezia ha perso in trasferta contro il Catanzaro con il punteggio di 4-2, rimanendo all’ultimo posto con 33 punti. La classifica si modifica con queste sfide e i risultati delle squadre coinvolte.

? Cosa sapere Venezia batte Empoli 2-0 e raggiunge 78 punti verso la vetta della Serie B.. Lo Spezia cade a Catanzaro per 4-2 e resta ultimo con 33 punti.. A 180 minuti dal termine della stagione regolare di Serie B, lo Spezia si ritrova isolato all’ultima posizione dopo la pesante sconfitta per 4-2 subita ieri a Catanzaro dagli aquilotti. Il della classifica si è delineato profondamente dopo il duello in territorio calabrese, che ha lasciato ferite aperte per i bianchi della Liguria. Mentre gli ospiti del match di ieri hanno inflitto un colpo durissimo alla squadra spezzina, la corsa verso la salvezza e quella per i vertici hanno preso direzioni divergenti nelle ultime ventiquattr’ore di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie B: Venezia vola verso la vetta, l’Entella scaccia lo Spezia

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