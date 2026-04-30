Il tycoon ribattezza Hormuz Stretto di Trump | Si sente Napoleone

Un imprenditore di grande rilievo ha recentemente cambiato il nome dello Stretto di Hormuz, riferendosi a esso come lo ha chiamato l’ex presidente americano Donald Trump. Questa decisione segue le precedenti variazioni di denominazione di aree geografiche promosse dall’ex inquilino della Casa Bianca, tra cui il Golfo del Messico, ora chiamato Golfo d’America. L’episodio si inserisce in una serie di dichiarazioni e azioni legate alle questioni di geopolitica e alle tensioni internazionali nella regione.

Dopo il Golfo Del Messico ribattezzato Golfo d’America, Donald Trump è tornato a fare incursioni sulle carte geografiche: il presidente degli Stati Uniti ha rilanciato su Truth una mappa dello stretto di Hormuz in cui il braccio di mare conteso con l’Iran viene ribattezzato 'Stretto di Trump', con tanto di petroliere che battono la bandiera a stelle e strisce che transitano agevolmente attraverso il braccio di mare. Immediata la reazione di Teheran: "È stato davvero un terribile errore», ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi. L’uscita del capo della Casa Bianca è solo l’ultima con la quale Trump entra a gamba tesa sulla geografia e sulla storia, alterando a proprio gusto (o meglio a propria immagine e somiglianza) mappe, documenti e monumenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

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