Da Stretto di Hormuz a Stretto di Trump la mappa del tycoon

Da ilgiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastone e carota. Segue questa linea il presidente Usa Donald Trump. "Teheran ha concesso molto in termini di concessioni - ha detto ieri - ma niente accordo senza la rinuncia al nucleare". Poco dopo su Truth ha pubblicato una mappa dello Stretto di Hormuz con la scritta "Stretto di Trump" e le immagini di navi con bandiere statunitensi che lo attraversano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) fa sapere che sono state "bloccate 42 petroliere, per l'Iran perdita finanziaria di 6 miliardi di dollari". Intanto la Cnn rivela che la stima reale del costo del conflitto si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari. E mentre gli Usa valutano di schierare un missile ipersonico in Medio Oriente, Trump oggi dovrebbe ricevere dai comandanti militari i nuovi piani per un eventuale nuovo attacco da sferrare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Da Stretto di Hormuz a "Stretto di Trump", la mappa del tycoon

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