Bastone e carota. Segue questa linea il presidente Usa Donald Trump. "Teheran ha concesso molto in termini di concessioni - ha detto ieri - ma niente accordo senza la rinuncia al nucleare". Poco dopo su Truth ha pubblicato una mappa dello Stretto di Hormuz con la scritta "Stretto di Trump" e le immagini di navi con bandiere statunitensi che lo attraversano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) fa sapere che sono state "bloccate 42 petroliere, per l'Iran perdita finanziaria di 6 miliardi di dollari". Intanto la Cnn rivela che la stima reale del costo del conflitto si aggira intorno ai 40-50 miliardi di dollari. E mentre gli Usa valutano di schierare un missile ipersonico in Medio Oriente, Trump oggi dovrebbe ricevere dai comandanti militari i nuovi piani per un eventuale nuovo attacco da sferrare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Stretto di Hormuz a "Stretto di Trump", la mappa del tycoon

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Iran: Trump definisce lo Stretto di Hormuz 'Stretto di Trump'Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito lo Stretto di Hormuz come lo ‘Stretto di Trump’ durante un suo discorso a Miami.

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«Ecco lo stretto di Trump». Il presidente americano ribattezza Hormuz. E rimprovera NetanyahuIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripostato sul suo profilo Truth una mappa dello Stretto di Hormuz in cui il braccio di mare conteso è ribattezzato 'Stretto di Trump'. Nell'immagine si ... editorialedomani.it

Iran, la flotta delle zanzare nello Stretto di Hormuz preoccupa TrumpTeheran punta su piccole imbarcazioni veloci per colpire il traffico marittimo e sfidare gli Stati Uniti Una flotta di piccole imbarcazioni veloci per condizionare il traffico nello Stretto di Hormuz ... liberoreporter.it

La chiusura prolungata dello stretto di Hormuz è un problema che riguarda tutto il mondo, anche se qui non ce ne siamo ancora accorti. È un problema che può essere considerato da tre punti di vista: quello dell’Iran, quello degli Stati Uniti e quello di tutti gli al - facebook.com facebook

Trump ripete anche oggi che vuole tenere chiuso lo stretto di Hormuz lui e il greggio Brent arriva ora a 117$ al barile, mentre quello a NY a 103$ che è parecchio di meno. Trump ha tolto il Venezuela alla Cina come petrolio a buon mercato, poi ha tolto le sanz x.com