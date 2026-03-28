La situazione in Iran si intensifica mentre gli Houthi annunciano la loro alleanza con il governo iraniano. Il senatore statunitense Rubio ha dichiarato che la crisi potrebbe risolversi in poche settimane, non mesi, e l’ex presidente ha ribattezzato lo stretto di Hormuz, aumentando l’attenzione internazionale sulla regione. La rapida evoluzione degli eventi rende difficile seguire ogni sviluppo in tempo reale.

L’escalation si muove su più piani e con una velocità che rende ogni aggiornamento già superato pochi minuti dopo. Nella notte tra Stati Uniti, Israele e Iran il conflitto ha segnato un nuovo punto di rottura con l’attacco diretto a una base americana in Arabia Saudita, segnale che la guerra non resta più confinata ai territori direttamente coinvolti ma si allarga a tutta la regione. Intanto gli Houthi si uniscono all’Iran. Sullo sfondo, le parole di Marco Rubio provano a contenere l’orizzonte temporale, parlando di settimane e non mesi, mentre Donald Trump alterna minacce e aperture, arrivando perfino a ribattezzare lo Stretto di Hormuz come “Stretto di Trump”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, gli Houthi si uniscono all’Iran. Rubio accelera: “Settimane, non mesi”. Trump ribattezza Hormuz

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"Mi dispiace che lo dica, perché sa che non è vero e non è ciò che gli è stato detto - sottolinea il Segretario di Stato Usa - Gli è stato detto l’ovvio, le garanzie di sicurezza entreranno in vigore solo dopo la fine della guerra, altrimenti ci si inserisce nella guerra". - facebook.com facebook

Un mese di guerra contro il regime di Teheran. L'Iran vuole che il conflitto diventi una partita lunga e vede nel cessate il fuoco un rischio per la propria sopravvivenza. Lo Stretto di Hormuz, gli houthi e cosa resta nella lista dei ricatti. Di @Micol_Fla x.com