Il Tuscia fantasy lascia San Pellegrino festival trasferito al Sacrario

Il festival Tuscia fantasy si sposta dal centro storico di San Pellegrino al Sacrario di Viterbo. La manifestazione, che ha tenuto la sua prima edizione nel 2025, continuerà a celebrare il mondo dell'immaginazione, ma in una nuova location. La decisione di trasferire l’evento in questa zona è stata ufficializzata dalle organizzazioni coinvolte. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane con attività dedicate agli appassionati di fantasia e narrativa.

Torna il mondo dell'immaginazione a Viterbo. Dopo la prima edizione del 2025, il Tuscia fantasy avrà nuovamente il centro storico come sfondo ma cambiando zona. La giunta ha dato il via libera alla manifestazione che si terrà il 9 e 10 maggio. Se nella prima edizione erano stati i vicoli di San.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Il festival fotografico d'autore (gratis) anima il quartiere San Pellegrino: mostre, talk e incontriDal 14 al 29 marzo, il cuore medievale di Viterbo fa da cornice alla fotografia d'autore grazie al festival “Viterbo fotografia 2026”.