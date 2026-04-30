A partire da sabato 17 maggio, entra in vigore l’obbligo del nuovo contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Chi circola senza il targhino rischia una multa compresa tra 100 e 400 euro. La misura riguarda tutti i veicoli in uso su strada e mira a regolamentare il settore. La scadenza rappresenta un momento importante per chi utilizza questi mezzi, che devono essere in regola per evitare sanzioni.

Il targhino per monopattini elettrici è realtà. Da sabato 17 maggio, chi circola senza il nuovo contrassegno identificativo rischia una multa che va da 100 a 400 euro. Con l’entrata in vigore operativa delle norme del Codice della Strada approvato a dicembre 2024, finisce ufficialmente la stagione in cui questi mezzi sfrecciavano anonimi tra marciapiedi e carreggiate, spesso senza che fosse possibile risalire al proprietario in caso di incidente o infrazione. Cos’è il targhino e come funziona. Il contrassegno è un’etichetta plastificata e adesiva di 6×5 centimetri, non rimovibile, prodotta dal Poligrafico dello Stato. Riporta una combinazione alfanumerica univoca e va applicato sul veicolo a un’altezza compresa tra i 20 e i 120 centimetri da terra.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il tuo monopattino è fuorilegge? Ecco cosa devi fare entro il 17 maggio

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