Nelle ultime ore, milioni di utenti di Instagram in diverse parti del mondo stanno riscontrando problemi con le storie sulla piattaforma. L’app sembra essere offline o funzionare in modo instabile, impedendo la visualizzazione e la pubblicazione di nuovi contenuti. Le segnalazioni arrivano da vari paesi e indicano un’interruzione dei servizi che coinvolge principalmente le funzioni dedicate alle stories. La causa di questa interruzione non è ancora stata ufficialmente comunicata.

Nelle ultime ore, Instagram sta vivendo una significativa interruzione dei servizi che sta colpendo milioni di utenti in tutto il mondo. Le segnalazioni sono aumentate rapidamente durante la mattinata, quando molti hanno iniziato a notare anomalie nelle Stories, nei messaggi e nel caricamento dei contenuti. La piattaforma, di proprietà di Meta Platforms, non ha ancora chiarito le cause del problema, alimentando dubbi e frustrazione tra gli utenti. Secondo i dati raccolti da servizi di monitoraggio come Downdetector, i primi problemi sono stati segnalati nelle prime ore del mattino, con un aumento significativo delle segnalazioni nel corso della giornata.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai problemi con le storie di Instagram? Ecco cosa sta succedendo e cosa devi fare

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