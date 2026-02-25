Creative Factory in Piazza dei Ciompi

Creative Factory,14 e 15 MarzoOre 10.00 20.00Piazza CiompiIl Creative Factory Market torna a dare appuntamento in Piazza dei Ciompi, nel cuore di Firenze, ogni secondo weekend del mese, trasformando la piazza in uno spazio vivo e ricco di ispirazioni dedicato alla creatività e all’artigianato contemporaneo.Artigiani, designer e creativi provenienti da tutta Italia si incontrano qui per condividere il frutto del loro lavoro: creazioni fatte a mano, piccole produzioni indipendenti, pezzi unici e tante idee originali da scoprire passeggiando con calma tra gli stand. È l’occasione perfetta per lasciarsi sorprendere, curiosare senza fretta e trovare oggetti che raccontano storie di passione, ricerca e manualità.Ogni mese l’evento si rinnova con nuovi creativi, nuove scoperte e nuove connessioni, rendendo ogni appuntamento diverso dal precedente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

