Il Regno Unito cerca un’alternativa ai circuiti Usa Mastercard e Visa | giovedì l’incontro tra i colossi bancari UK

Il Regno Unito ha deciso di cercare un’alternativa ai circuiti di pagamento americani Mastercard e Visa dopo che i principali istituti bancari del paese hanno convocato un incontro strategico. L’obiettivo è sviluppare un sistema locale che riduca la dipendenza dai servizi esterni, in risposta alle limitazioni riscontrate negli ultimi mesi. L’appuntamento di giovedì coinvolgerà le grandi banche britanniche, che vogliono accelerare i tempi di sviluppo e lancio della nuova soluzione.

I principali colossi bancari del Regno Unito si riuniscono questa settimana per accelerare i tempi per lanciare un nuovo sistema di pagamento nazionale, che possa contrastare il predominio dei circuiti americani di Mastercard e Visa. L'iniziativa, di cui dà conto il Guardian, nasce dal timore che il Paese possa rimanere finanziariamente isolato, nel caso in cui l'amministrazione Trump decida di "staccare la spina" ai sistemi di pagamento globali. Giovedì i rappresentanti di Barclays, NatWest, Lloyds, Santander e Nationwide si incontreranno per studiare una piattaforma capace di gestire i 50 miliardi di transazioni effettuate ogni anno nel Regno.