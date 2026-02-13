Il caso delle carte VISA alle Olimpiadi | quali sono gli unici metodi di pagamento approvati

Alcuni spettatori alle Olimpiadi di Parigi si sono trovati di fronte a una sorpresa: nei centri di accoglienza e nei negozi delle strutture sportive, il pagamento con carte di credito o debito è ammesso esclusivamente attraverso VISA, mentre altri metodi come Mastercard o American Express vengono esclusi. La decisione, ufficialmente motivata dalla partnership tra il Comitato Olimpico e VISA, limita le opzioni di pagamento e obbliga gli utenti a usare solo questa carta per acquisti e servizi all’interno delle strutture. Questo dettaglio, spesso poco evidenziato, ha generato qualche disagio tra i visitatori non dotati di questa carta.

Secondo il regolamento ufficiale delle Olimpiadi, all'interno di molte strutture dedicate alle gare si può pagare solo con contanti o carta VISA. Una scelta che sta crando qualche problema agli spettatori: chi non ha contanti e non ha una VISA può fare una carta temporanea.