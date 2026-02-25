Atalanta con la spinta di Bergamo per ribaltare il Dortmund e sognare ancora

La vittoria dell’Atalanta contro il Dortmund ha motivato i tifosi di Bergamo, spinti dalla voglia di vedere la squadra qualificarsi. La passione si è accesa tra le tribune della New Balance Arena, dove tutti hanno sostenuto con entusiasmo. La città si sente parte integrante di questa impresa, con i sostenitori pronti a credere nel sogno europeo. La prossima sfida è ormai alle porte, e l’atmosfera si fa sempre più carica di speranza.

Bergamo. Non solo i 23 tra campo e panchina, ma tutti i 23mila della New Balance Arena. Non solo l’Atalanta, ma tutta una città, quella di Bergamo. Anzi, tutto un territorio. Perché quando serve un’impresa, ci vuole tutta la forza possibile. Quella della squadra, sì, ma anche quella dei tifosi. Di un gruppo che vuole sentire tutta l’energia della sua gente per regalarsi una notte da ricordare. Un sogno da inseguire, un obiettivo da centrare. Nella sua storia, solo una volta la Dea ha ribaltato uno svantaggio di due gol su andata e ritorno: contro il Genoa in Coppa Italia ormai trent’anni fa. Erano tre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Atalanta, senti Stromberg: «Così può ribaltare il Borussia Dortmund, lui sarà il nome in copertina! Scamacca? Può far gol come Ronaldo e Messi»Glenn Stromberg ha espresso fiducia nelle capacità di un giocatore dell'Atalanta, sostenendo che potrebbe cambiare le sorti della partita contro il Borussia Dortmund. La carica dei 1.500, Bergamo a Dortmund per tifare Atalanta - Le fotoLa tifoseria dell’Atalanta ha deciso di partire numerosa da Bergamo e raggiungere Dortmund, sfidando anche la pioggia per sostenere la squadra in Champions League. Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, Palladino: Loro 2 tiri e 2 gol, possiamo ribaltarla al ritorno Temi più discussi: Atalanta, con la spinta di Bergamo per ribaltare il Dortmund e sognare ancora; Napoli, Champions: la spinta di Conte; Cosenza, solidità e continuità. Ma davanti si crea poco · CosenzaChannel.it; L’Atalanta aspetta il Dortmund, Palladino In campo in 23mila. Atalanta, con la spinta di Bergamo per ribaltare il Dortmund e sognare ancoraAlle 18:45 alla New Balance Arena la Dea ospita il Borussia, si riparte dal 2-0 per i tedeschi dell’andata: nerazzurri chiamati a vincere con almeno due gol di scarto per evitare l’eliminazione. Scama ... bergamonews.it Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: la Dea a caccia dell'impresaLa New Balance Arena ospita il ritorno del playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. La gara di andata ha consegnato al club tedesco. tuttomercatoweb.com Napoli, che ansia Dopo il 2-2 con la Roma (doppia rimonta + spinta Maradona ), ora testa all’Atalanta… ma l’infermeria fa paura. Rrahmani in dubbio serio: senza di lui dietro cambia tutto. Pronto Juan Jesus, mentre a centrocampo arriva la svolta: Gilmour - facebook.com facebook #Atalanta- #Napoli, spunta la Ref Cam: così l'arbitro #Chiffi ha cambiato idea sul rigore x.com