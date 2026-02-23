Inter Bodo | quanti spettatori sono previsti a San Siro? La squadra di Chivu conta sulla spinta dei tifosi per la rimonta

Inter Bodo ha attirato l’attenzione di migliaia di tifosi, che affollano i negozi per acquistare i biglietti. La squadra di Chivu spera di sfruttare il calore del pubblico per ottenere una rimonta importante. Si prevede che circa 60.000 sostenitori si riuniscano allo stadio, creando un’atmosfera intensa e vibrante. La presenza di così tanti tifosi si riflette anche nel entusiasmo che si percepisce nelle strade intorno a San Siro.

di Stefano Cori Inter Bodo è una sfida che può essere a suo modo storica: ecco quanti tifosi saranno presenti a San Siro martedì. Domani sera l’Inter giocherà il ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Si parte sotto 1-3 a causa del risultato maturato nella gara di andata in Norvegia. Necessario dunque ribaltare la situazione. Per farlo saranno necessari almeno 2 gol di scarto per andare ai tempi supplementari, con 3 o più gol di vantaggio invece i nerazzurri passerebbero il turno nei 90 minuti. Ovviamente con 1 solo gol di distanza o un risultato diverso dalla vittoria andrebbe il Bodo agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Spettatori Inter Liverpool, il dato ufficiale dei tifosi a San Siro per il match contro la squadra di Arne SlotL'atmosfera a San Siro durante il match di Champions League tra Inter e Liverpool è stata davvero suggestiva, con una cornice di tifosi appassionati e numerosi presenti.

San Siro chiama alla rimonta: l’Inter di Chivu sfida il fantasma Bodo per il pass europeoL’Inter di Cristian Chivu affronta una sfida decisiva contro il Bodo, dopo aver perso due partite consecutive in Europa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bodo è un inferno, cade anche l'Inter: tris norvegese e per il ritorno servirà un'impresa; Champions League, Bodo/Glimt-Inter 3-1: crollo nerazzurro in Norvegia; Il Bodo si conferma ammazzagrandi, stesa l’Inter nell’andata; Bodø/Glimt-Inter 3-1: risultato finale e highlights.

Inter a Bodo, conferenza di Chivu e Bastoni con due spettatori d'eccezione: presenti Lautaro e BarellaA seguire la conferenza di Chivu e Bastoni alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter c'erano anche capitan Lautaro e Barella, presenti assieme ai giornalisti. msn.com

Pagelle di Bodo-Inter: Lautaro serata amara (5), Thuram entra da spettatore (5)Nerazzurri sconfitti in Norvegia all'andata dei playoff: Barella in regia non è Calhanoglu e Zielinski, Pio Esposito si salva ... corriere.it

Hernandez Hernandez per Inter-Bodo/Glimt: un solo precedente (favorevole) con i nerazzurri x.com

X Solidarietà verso l'Inter che a Bodo ha giocato nel gelo artico, il Napoli dal prossimo turno giocherà a -14. Siamo riconoscenti ai Ciucciarielli Napulilli - facebook.com facebook