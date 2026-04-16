La regione Lazio si appresta a realizzare diversi interventi infrastrutturali, con cantieri aperti e blocchi temporanei sulle reti di tram e ferrovie FL2. Questi lavori coinvolgono principalmente le principali arterie stradali e le linee ferroviarie, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture di trasporto pubblico e privato. La pianificazione prevede modifiche temporanee alla circolazione mentre vengono eseguiti gli interventi di manutenzione e aggiornamento.

La mobilità del Lazio si prepara a un periodo di trasformazioni strutturali, con interventi che interessano sia la rete stradale regionale che i sistemi di trasporto pubblico e ferroviario. Mentre le arterie principali della regione non segnalano attualmente rallentamenti, l’attenzione si sposta su Roma, dove lavori di manutenzione idrica e riqualificazione urbana stanno ridisegnando la viabilità urbana, e sulla linea ferroviaria FL2, che vedrà interruzioni imminenti tra Tivoli e Guidonia per potenziamenti infrastrutturali. Manutenzione urbana e nuovi collegamenti tramviari a Roma. Il volto della capitale sta cambiando attraverso una serie di cantieri programmati che hanno preso il via lunedì 13 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio in movimento: cantieri e blocchi tra tram e ferrovie FL2

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