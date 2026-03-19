Sabato, l’atletica invita tutta la città a partecipare all’evento “Tutti ai blocchi di partenza”. L’iniziativa vuole promuovere la voglia di muoversi condividendo momenti di sport e divertimento, senza distinzioni di età o capacità. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di coinvolgere persone di ogni genere, offrendo uno spazio aperto e accessibile a tutti.

Un invito aperto a tutta la città per riscoprire il piacere di muoversi insieme, senza barriere e senza etichette. Sabato 21 marzo, a partire dalle 15, il campo di atletica di Cesena ospiterà ‘Tutti ai blocchi di partenza’, l’iniziativa promossa da Atletica Endas Cesena pensata per coinvolgere persone di tutte le età. Non una semplice manifestazione sportiva, ma un vero e proprio momento di aggregazione: famiglie, bambini, genitori e nonni potranno mettersi alla prova in attività e sfide pensate per essere accessibili e divertenti, trasformando la pista in uno spazio di incontro e condivisione. A sostenere l’evento è Jingold, realtà nata sul territorio ma con respiro internazionale, da sempre vicina alle iniziative locali e alla promozione di corretti stili di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atletica Sabato ’Tutti ai blocchi di partenza’

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