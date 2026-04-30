il torino pensa a gattuso opzione a sorpresa per la panchina granata

Il Torino sta considerando Gennaro Gattuso come possibile allenatore per la prossima stagione. La società sta valutando questa opzione, che si aggiunge alle altre piste in vista del rinnovo della guida tecnica. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di definire la scelta più adatta alla squadra. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Opzione a sorpresa per la panchina del Torino in vista della prossima stagione con Gennaro Gattuso che potrebbe guidare i granata a partire dal prossimo campionato. Gattuso verso una nuova panchina in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L’avventura di Gattuso alla guida della nazionale italiana si è conclusa nel peggiore dei modi, con il playoff per i mondiali perso in casa della Bosnia ai calci di rigore. Una ferita per tutto il calcio italiano e per l’ex CT in particolare che aveva lottato con tutto se stesso per cercare di riportare gli azzurri alla massima competizione per nazionali. Detto addio alla squadra azzurra, Gennaro Gattuso sembra essere già pronto a ripartire con il Torino che potrebbe rappresentare un’opzione importante per il suo futuro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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