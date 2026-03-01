Il Torino stende 2-0 una brutta Lazio | buona la prima di D’Aversa sulla panchina granata

Il Torino ha battuto 2-0 la Lazio in una partita che ha segnato il debutto di Roberto D’Aversa sulla panchina granata, sostituendo Baroni. La squadra di casa ha mostrato una buona prestazione, riuscendo a mantenere il vantaggio e a evitare di entrare in zona retrocessione. La Lazio, invece, non è riuscita a trovare il modo di reagire nel corso dell’incontro.

Inizia con una vittoria l'avventura di D'Aversa sulla panchina del Torino. Con un gol per tempo di Simeone e Zapata, i granata puniscono una Lazio deludente Il Torino vince 2-0 contro la Lazio e allontana l'incubo di finire in piena zona retrocessione. Ottimo il debutto di Roberto D'Aversa, subentrato a Baroni, sulla panchina granata dopo la pesante sconfitta contro il Genoa. Bene il Torino, male la Lazio, nella sfida accomunate dalla protesta delle due tifoserie, verso le rispettive proprietà. In uno stadio silente, i granata, attenti e volitivi, passano in vantaggio al 21' con un gol di Giovanni Simeone, al decimo gol contro la squadra che fu di suo padre Diego.