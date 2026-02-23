Torino ufficiale l’esonero di Marco Baroni | D’Aversa verso la panchina granata

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni a causa dei risultati deludenti della squadra nelle ultime partite. La decisione è stata presa dopo una serie di sconfitte che hanno messo in discussione la posizione dell’allenatore. D’Aversa si avvicina alla guida tecnica del club, mentre i giocatori si preparano a cambiare rotta. La squadra si allena con un nuovo spirito in vista delle prossime sfide.

AGI - Ora è ufficiale: il Torino ha esonerato Marco Baroni. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l' attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", si legge nella nota del club granata. L'ex mister di Verona e Lazio paga la pesante sconfitta patita contro il Genoa e una situazione di classifica preoccupante, visto che Vlasic e compagni hanno raccolto solo 27 punti in 26 giornate di campionato. 🔗 Leggi su Agi.it

Baroni a rischio esonero, un ritorno clamoroso potrebbe cambiare la panchina del TorinoNel Torino si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile cambio in panchina.

Torino, Baroni a rischio esonero? C’è l’ombra di un clamoroso ritorno sulla panchina!Questa mattina si diffonde una voce che scuote l’ambiente del Torino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Torino, Baroni verso l'esonero dopo il ko col Genoa: le news; La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni; Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto.

Torino, ufficiale l'esonero di Baroni: il comunicatoLa sconfitta per 3-0 contro il Genoa a Marassi è costata cara a Marco Baroni, che pochi istanti fa è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore del Torino. Già nelle scorse ore circolav ... laziopress.it

Baroni Torino, ufficiale l’esonero dell’allenatore, ecco il comunicato ufficiale del club, i dettagli e le motivazioniBaroni Torino, ufficiale l’esonero dell’allenatore, ecco il comunicato ufficiale del club, i dettagli e le motivazioni Come raccontato già ieri nel tardo pomeriggio, qui sulle colonne di Calcionews24, ... calcionews24.com

. @TorinoFC_1906 ufficiale l'esonero di Marco Baroni x.com

L’esonero di Marco Baroni arriva tardi, troppo tardi. Non è la svolta, ma l’ennesimo atto di una stagione gestita in modo improvvisato, senza visione e senza responsabilità. I numeri parlano chiaro: oltre il 40% di sconfitte, una media punti da retrocessione, - facebook.com facebook