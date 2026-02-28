Rossi ha un team che Vale Di Giannantonio può tutto L’esperienza di Morbido

Ducati è considerata la squadra da battere, con Aprilia come principale rivale e KTM in rapido progresso. Rossi ha un team che Vale, e Di Giannantonio sembra in grado di affrontare qualsiasi sfida. L’esperienza di Morbido si fa notare, mentre nel campionato le sorprese sono sempre dietro l’angolo, come dimostrano le gare passate.

Ducati strafavorita; Aprilia primo avversario; Ktm in forte crescita. Tutto vero, assolutamente vero, ma occhio alle sorprese che, come da copione, non mancano mai. E se una delle sorprese rischia di avere dietro le quinte quel tale che di nome fa Valentino Rossi, beh. l’attenzione da mettere sulla questione dovrà essere doppia. Dunque, il Mondiale che inizia, sarà sì (come predicato da ogni bookmaker) un maxi-confronto soprattutto tra Ducati e Aprilia ufficiali, ma non tenere d’occhio il team di Vale, il Vr46, e soprattutto uno dei suoi piloti, Fabio Di Giannantonio, sarebbe un errore madornale. Fabio da Roma, infatti, ha le carte in regola... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Di Giannantonio e Morbidelli guidano il team di Valentino Rossi nel Mondiale 2026: l’obiettivo è alzare l’asticellaOra o mai più? Si potrebbe riassumere, forse, in questo modo la sensazione che stanno provano Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli ai nastri di...

Valentino Rossi sul podio a Bathurst: terzo posto alla 12 ore pazzaIl Dottore e il Team WRT chiudono al terzo posto una gara australiana costellata da incidenti e colpi di scena. A 47 anni (compiuti oggi), Rossi si conferma competitivo nel GT: Devastante, sono sfinit ... moto.it

Valentino Rossi sul podio a Bathurst: Ho rischiato di colpire un canguroValentino Rossi ha conquistato il terzo posto nella 12 Ore di Bathurst, prima prova dell’ Intercontinental GT Challenge, al volante della BMW M4 GT3 EVO numero 46 del Team WRT, affiancato da Raffaele ... it.blastingnews.com

JORGE LORENZO: "NEL 2015 I TIFOSI DI ROSSI INSULTAVANO MIA MADRE E DICEVANO CHE AVEVO RUBATO IL MONDIALE" "Quando eravamo rivali io e Rossi, i tifosi erano molto divisi. C’era odio, come quello che si vede nel calcio. La stagione 2015 - facebook.com facebook

