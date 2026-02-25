Di Giannantonio e Morbidelli guidano il team di Valentino Rossi nel Mondiale 2026 | l’obiettivo è alzare l’asticella

Ora o mai più? Si potrebbe riassumere, forse, in questo modo la sensazione che stanno provano Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli ai nastri di partenza dell’attesissimo Mondiale di MotoGP 2026 che prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram. I due piloti del team Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing sanno di essere pronti ad alzare il sipario su un campionato probabilmente decisivo per il proprio futuro nella classe regina. Il “Diggia”, però, lo disputerà con la GP26, aspetto non di poco conto, mentre “Franky” si dovrà accontentare della GP24, l’ultima rimasta nel gruppo, dato che anche i piloti del team Gresini (Fermin Aldeguer e Alex Marquez) usufruiranno rispettivamente di GP25 e GP26. 🔗 Leggi su Oasport.it

