Presentazione del libro ' Quel che facciamo dell' amore'

Sabato 7 marzo 2026, alle 17.30, si terrà alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania la presentazione del libro ‘Quel che facciamo dell’amore’ scritto da Massimo Maugeri. L’evento è aperto al pubblico e prevede l’incontro tra l’autore e i lettori per discutere del suo ultimo lavoro. L’ingresso è libero e l’appuntamento si svolge nel negozio dedicato ai libri.

Sabato 7 marzo 2026, a partire alle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania per la presentazione del libro di Massimo Maugeri dal titolo 'Quel che facciamo dell'amore'. Ingresso libero. Dialogherà con l'autore Daniela Sessa.