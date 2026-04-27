Domani alle 18:00 si svolgerà al Palajacazzi la partita tra ABBA Pineto e Virtus Aversa, valida per la semifinale dei playoff di serie A2. La squadra di Pineto punta a chiudere la serie e ottenere il pass per la finale, grazie al vantaggio conquistato mercoledì 22 aprile. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni in questa fase della competizione.

? Cosa sapere L'ABBA Pineto sfida la Virtus Aversa domani alle 18:00 al Palajacazzi.. Il vantaggio ottenuto mercoledì 22 aprile permette al Pineto di chiudere la serie.. L’ABBA Pineto affronta domani, domenica 26 aprile alle ore 18:00, la sfida decisiva al Palajacazzi di Aversa per cercare di conquistare il pass per la finale della Serie A2 Credem Banca dopo il vantaggio ottenuto in casa. La squadra guidata da Simone Di Tommaso dispone di un importante vantaggio psicologico e tecnico, avendo vinto la prima partita mercoledì 22 aprile con un punteggio di 3-1 sul campo del Pala Santa Maria. Quell’incontro, conclusosi con i parziali di 25-21, 25-21, 23-25 e 30-28, ha messo i biancoazzurri in una posizione di controllo sulla serie, permettendo loro di arrivare in Campania con l’opportunità di chiudere prematuramente il confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ABBA Pineto ad Aversa: l’obiettivo è il pass per la finale A2

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