Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale | sul web viene venduto a oltre 100 euro
In occasione dell'uscita del film Il Diavolo veste Prada 2, alcuni cinema hanno iniziato a vendere un secchiello da popcorn particolare, realizzato a forma di borsa. Il prodotto, destinato ai fan del film, ha attirato l'attenzione online, dove viene proposto a prezzi che superano i 100 euro. La vendita ha generato molte discussioni sui social media, diventando rapidamente un fenomeno virale.
In occasione dell'uscita de Il Diavolo veste Prada 2, in alcuni cinema selezionati è stato messo in vendita un esclusivo secchiello da popcorn a forma di borsa. Diventato virale in poche ore, viene venduto sui siti di second hand a prezzo maggiorato.🔗 Leggi su Fanpage.it
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