Il secchiello da popcorn de Il Diavolo veste Prada 2 è virale | sul web viene venduto a oltre 100 euro

In occasione dell'uscita del film Il Diavolo veste Prada 2, alcuni cinema hanno iniziato a vendere un secchiello da popcorn particolare, realizzato a forma di borsa. Il prodotto, destinato ai fan del film, ha attirato l'attenzione online, dove viene proposto a prezzi che superano i 100 euro. La vendita ha generato molte discussioni sui social media, diventando rapidamente un fenomeno virale.