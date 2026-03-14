Il diavolo veste Prada 2 | il secchiello per i popcorn dedicato al film è il più fashion che si sia mai visto

Un nuovo secchiello per i popcorn ispirato a Il Diavolo Veste Prada 2 sta circolando tra i fan e gli appassionati di cinema. La scatola, realizzata con dettagli fashion e curata nei minimi particolari, si distingue per il suo stile elegante e moderno. La produzione ha scelto di dedicare il gadget al film, rendendolo un oggetto di tendenza per gli amanti delle pellicole e del mondo della moda.

L’attesa per Il Diavolo Veste Prada 2 non passa solo dal grande schermo, ma anche dal merchandising più inatteso. Per promuovere il sequel di uno dei film più iconici sulla moda, le catene di cinema statunitensi hanno lanciato un oggetto che sta facendo impazzire i fan, ossia un secchiello per popcorn a forma di borsa. L’idea unisce cinema e stile, trasformando lo snack simbolo delle sale in un vero accessorio fashion. In poche ore le immagini hanno invaso i social, tra meme, commenti entusiasti e battute sulla “ nuova era ” dei secchielli per popcorn da collezione. L’iniziativa fa parte della campagna promozionale per il ritorno di una delle storie più amate del mondo della moda. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il diavolo veste Prada 2: il secchiello per i popcorn dedicato al film è il più fashion che si sia mai visto Articoli correlati Il Diavolo veste Prada 2: svelati i secchielli dei popcorn 'fashion' in occasione del via alle prevenditeIl l 29 aprile arriverà nelle sale italiane l'atteso sequel con star Meryl Streep e, per l'occasione, è stato realizzato del merchandise davvero... Leggi anche: Dall’“Odissea” di Nolan a “Il Diavolo veste Prada 2”: i film più attesi del 2026 Aggiornamenti e notizie su Il diavolo veste Prada 2 il secchiello... Temi più discussi: Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult; Aperte le prevendite di Il Diavolo Veste Prada 2; Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabile; Il Diavolo veste Prada 2: svelati i secchielli dei popcorn 'fashion' in occasione del via alle prevendite. Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cultLeggi su Sky TG24 l'articolo Il diavolo veste Prada 2, il nuovo teaser trailer del film con i personaggi ormai cult ... tg24.sky.it Il diavolo veste Prada 2 , nel nuovo teaser Miranda ci regala una nuova battuta memorabileTra le novità più attese c’è l’arrivo nel cast di Simone Ashley, diventata celebre grazie alla serie Bridgerton, che nelle prime immagini sembra già destinata a incrociare (e forse contrastare) la leg ... vanityfair.it La top Bella Hadid è la prima beauty ambassadir globale Prada. Debutta con Prada Touch, il primo blush multiuso della Maison, multiuso e sensoriale x.com Il secchiello per popcorn di Il Diavolo Veste Prada 2 che AMC Entertainment ha appena presentato è in realtà… una borsetta! Speriamo che questo accessorio venga distribuito anche in Italia, dove il film uscirà il 29 aprile - facebook.com facebook