A San Miniato, la piazza Duomo si prepara ad accogliere un evento importante nel 2026, quando andrà in scena il Dramma Popolare dedicato a San Francesco. Quest’anno, l’attore Alessandro Preziosi interpreterà il ruolo principale, portando sul palco una rappresentazione che coinvolgerà il pubblico della città e dei visitatori. La produzione si svolgerà nell’ambito della tradizionale rassegna teatrale che ogni anno anima la località.

Il debutto sarà il 28 luglio in piazza del Duomo. Tante le rappresentazioni in programma e il concerto di Cristicchi e Amara dedicato a Battiato SAN MINIATO – La scena di piazza Duomo a San Miniato, quest’anno, sarà per Alessandro Preziosi e il suo Francesco. A ottocento anni dalla morte del Santo, la scena del Dramma Popolare sarà per La ferita, la letizia di Davide Rondoni. Il debutto sarà il 28 luglio, nella storica piazza del Duomo. Poi repliche fino al 30. Il presidente ha voluto evidenziare la genesi di questo evento. “Il dramma nacque come reazione positiva al trauma della guerra. Le bombe avevano distrutto il teatro e il teatro ricominciò nella piazza davanti alla cattedrale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il San Francesco con Alessandro Preziosi per l’edizione 2026 del Dramma Popolare di San Miniato

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