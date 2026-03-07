San Francesco va in scena È il Dramma Popolare

San Miniato ospita la rappresentazione di San Francesco nel Dramma Popolare, una produzione in scena che celebra gli ottant’anni di rappresentazioni teatrali dedicate al santo. La compagnia teatrale ha portato in scena questa interpretazione, coinvolgendo il pubblico locale e presentando una serie di prime nazionali e repliche che hanno segnato la storia del teatro italiano. La produzione si inserisce nel ricco calendario di eventi culturali della zona.

SAN MINIATO (Pisa) Ottant'anni di rappresentazioni, successi, prime nazionali che hanno scritto pagine preziose della storia del teatro italiano. E' il Dramma Popolare di San Miniato, nato nel 1947, in una comunità provata dalla guerra, ma che sentiva il bisogno di rimettere al centro l'uomo e i valori che il Secondo conflitto mondiale aveva offuscato. Quest'estate la Fondazione Istituto del Dramma popolare, presieduta da Marzio Gabbanini, porterà in scena "San Francesco", e ha preparato anche un ampio programma collaterale per celebrare lo speciale 'compleanno'. Si comincia questo lunedi, alle 18.30 a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, con la presentazione del libro "A Penelope che prende la valigia" di Cristina Manetti.