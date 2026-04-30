Il salario giusto per un buon primo maggio

Il governo ha annunciato un intervento sul tema del “salario giusto” in vista del Primo maggio, suscitando sorpresa tra i cittadini. La proposta prevede modifiche al decreto già in discussione, senza fornire dettagli specifici su come verranno implementate. La misura mira a intervenire sui salari minimi e sulle condizioni di lavoro, mantenendo comunque una certa incertezza sulla sua portata e sui tempi di attuazione.

Quasi un colpo di teatro la mossa del governo sul “ salario giusto ”. Se è pur vero che il decreto si pone in coerenza con la linea del rispetto della contrattazione collettiva, sempre affermata da Giorgia Meloni, la connessione tra i molti incentivi al lavoro e il trattamento economico complessivo (Tec) dei contratti più rappresentativi scavalca le richieste della opposizione: salario minimo a nove euro e regolazione pubblicistica della rappresentatività dei corpi sociali. Paradossalmente, il centrodestra ha raccolto la vecchia bandiera, abbandonata dalla sinistra, della non attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione in quanto ritenuti “corporativi”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il salario giusto per un buon primo maggio Reborn as loser, I fell into a pile of women and was scrambled for!#emotion #cdrama Notizie correlate Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di "salario giusto", ovvero il trattamento economico complessivo... Salari e tutele: il Decreto Primo Maggio punta al salario giusto? Cosa sapere Il Governo Meloni presenta il Decreto Primo Maggio martedì 28 aprile a Palazzo Chigi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto; Salario giusto, nel Decreto lavoro 2026 le norme per le retribuzioni; 'Salario giusto', via libera al decreto. Meloni: Per chi rende grande la nostra nazione. Sul caso Minetti: Mi fido di Nordio; Arriva il salario giusto: il piano di Meloni per alzare le buste paga. Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnanti. 'Salario giusto', via libera al decreto. Meloni: Per chi rende grande la nostra nazione. Sul caso Minetti: Mi fido di NordioVia libera da parte del Cdm al decreto sul 'salario giusto'. Un decreto che è un ringraziamento per coloro che ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a fare grande la nostra nazione, ha det ... adnkronos.com Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'. Cosa prevede il decreto lavoroVia libera del Consiglio dei ministri al decreto lavoro, il nuovo provvedimento in vista del Primo maggio che sancisce l'arrivo del salario giusto: il governo lo mette nero su bianco come frutto della ... ansa.it Il decreto lavoro introduce il Tec come parametro del “salario giusto”: non più solo minimo tabellare, ma valore complessivo della retribuzione, con effetti possibili sui futuri contratti - facebook.com facebook Da Meloni brutto scherzo, salario giusto senza il salario minimo non significa niente. Altro che #1Maggio siamo al #1Aprile #Lavoro #GovernoMeloni #Avs x.com