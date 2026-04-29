Salari e tutele | il Decreto Primo Maggio punta al salario giusto

Il Governo ha annunciato la presentazione del Decreto Primo Maggio durante un evento a Palazzo Chigi. Il provvedimento prevede misure per garantire un salario equo e include incentivi contributivi destinati a giovani e donne. La presentazione è avvenuta martedì 28 aprile e fa parte delle iniziative legislative in materia di salari e tutele sociali.

? Cosa sapere Il Governo Meloni presenta il Decreto Primo Maggio martedì 28 aprile a Palazzo Chigi.. Il provvedimento introduce il salario giusto e incentivi contributivi per giovani e donne.. Il Governo Meloni convoca il Consiglio dei Ministri per martedì 28 aprile alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di varare il Decreto Primo Maggio volto a riformare salari e tutele occupazionali attraverso nuove norme su incentivi e controllo delle piattaforme digitali. La Presidenza del Consiglio e il Ministero del Lavoro hanno preparato uno schema di decreto-legge che punta a intervenire sulla frammentazione del mercato del lavoro e sul calo del potere d’acquisto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salari e tutele: il Decreto Primo Maggio punta al salario giusto Notizie correlate Lavoro, il governo lancia il “salario giusto”: nel decreto Primo maggio bonus vincolati e più tutele per i riderIl testo, atteso per oggi, introduce misure di contrasto al lavoro povero attraverso le garanzie contrattuali. Salario giusto e sicurezza sul lavoro: il governo prepara il decreto del Primo maggioUn nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Decreto Primo Maggio. Fumarola: Grande soddisfazione per gli elementi illustrati dal Governo. Primo passo verso un Patto sociale per rilanciare retribuzioni, tutele e occupazione di qualità - CISL; Decreto lavoro Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider); Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Lavoro, ok Cdm a decreto 1° maggio. Meloni: 'Stanziato 1 miliardo'. Decreto Primo Maggio, Meloni: Italia davvero fondata sul lavoro. Bonus assunzioni solo a chi applica il salario giustoIl decreto Primo Maggio lega bonus assunzioni al salario giusto, tutela rider, combatte caporalato e incentiva rinnovi contrattuali. blitzquotidiano.it Decreto 1° maggio: tutte le novità e cosa cambia su lavoro, contratti e salario giustoOk dal Cdm al decreto Primo Maggio: bonus assunzioni, salario giusto, tutele rider e stretta su contratti pirata ... policymakermag.it #Meloni presenta il decreto #Primomaggio: "Chi sottopaga i lavoratori non avrà diritto a incentivi pubblici. Combattiamo anche il caporalato digitale che colpisce soprattutto i rider" - facebook.com facebook Decreto Primo Maggio, Paolo Capone, Leader UGL: "Misure importanti per rilanciare l'occupazione e la qualità del lavoro” x.com