crediamo nel ruolo delle nuove generazioni per costruire il futuro

Questa mattina, il presidente del Consorzio Selenella, Massimo Cristiani, ha spiegato perché il suo gruppo sostiene il progetto Cronisti in Classe. Cristiani ha detto di essere entusiasta di questa iniziativa, che rispecchia i valori che il consorzio porta avanti da anni.

Massimo Cristiani, presidente del Consorzio Selenella, qual è la spinta ideale che vi ha portato a sostenere il progetto Cronisti in Classe? "Entusiasti di sostenere questo progetto, che sentiamo profondamente vicino ai valori che da anni guidano il nostro Consorzio. Crediamo nelle nuove generazioni e nel loro ruolo nel costruire un futuro più consapevole, attivo e sano. Incoraggiare i ragazzi, in particolare quelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado, a sviluppare spirito critico e capacità di informarsi significa aiutarli a fare scelte che riguardano il benessere, il modo di vivere e il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

