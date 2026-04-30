Martina Maggio ha partecipato come ospite a Ginnasticomania, il programma su YouTube di OA Sport. La ginnasta ha spiegato che ci sono stati alcuni problemi nel recupero dall’infortunio, ma che attualmente il piede sta migliorando. La sua presenza in video ha attirato l’attenzione degli appassionati di ginnastica artistica, che seguono con interesse la sua situazione. Nessuna altra informazione dettagliata è stata fornita sulla sua condizione o sui tempi di ritorno alle competizioni.

Martina Maggio è stata l’ultima ospite di Ginnasticomania in onda sul canale Youtube di OA Sport. La ginnasta nativa di Monza, campionessa europea con la squadra agli Europei del 2022 e vincitrice della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali del 2019, ha parlato del suo momento in vista di un 2026 tutto da vivere. La ginnasta classe 2001 spiega come stia procedendo il suo anno: “ Iniziamo con il dire che sto meglio e sono in ripresa dopo l’infortunio. Sto procedendo bene anche se il percorso è stato più lungo del previsto dato che ci sono stati tanti intoppi. Giorno dopo giorno il piede va meglio, anche se è dura. Il cammino è lungo e non si sa mai come andrà.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il ritorno di Martina Maggio: “Ci sono stati intoppi nel recupero dall’infortunio, ma il piede va meglio”

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