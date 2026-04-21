Martina Vozza | Paralimpiadi speciali a Milano Cortina Recupero dall’infortunio che ha richiesto resilienza

Martina Vozza è stata ospite dell’ultima puntata di Talent Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato delle Paralimpiadi speciali che si terranno a Milano Cortina. Ha anche menzionato il percorso di recupero da un infortunio che ha richiesto resilienza. La puntata si è concentrata sulle sue esperienze e sulla preparazione per l’evento sportivo.

Martina Vozza è stata l’ospita dell’ultima puntata di Talent Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’atleta paralimpica nativa di Monfalcone ha raccontato le emozioni delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, e non solo. Dopo due quarti e due quinti posti sotto i Cinque Cerchi, la nostra portacolori si sta godendo un pizzico di meritato riposo dopo una lunga stagione: “Dopo le Paralimpiadi si può dire che siamo tornate alla normalità. Ci godiamo un po’ di pausa ora che la stagione è conclusa. Torneremo sugli sci a fine maggio-giugno sui ghiacciai ma, per ora, ci godiamo le vacanze, nel mio caso andrò in Madagascar”. La sciatrice ipovedente categoria B2, classe 2004, ha iniziato la sua avventura sugli sci sin dalla più tenera età: “ Ho iniziato da piccola.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Martina Vozza: “Paralimpiadi speciali a Milano Cortina. Recupero dall’infortunio che ha richiesto resilienza” Notizie correlate LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel e Martina Vozza protagoniste nel giganteBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 marzo in DIRETTA: Chiara Mazzel e Martina Vozza attese nel giganteBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: TALENT ZONE | Martina Vozza: dagli infortuni alle Paralimpiadi di casa; Assoluti ep. 6 con Filippo Megli - Del Signore vola a Parigi, ottimo D'Ambrosio e le ragaazze dei 50; Swim Zone, le voci dei big: interviste da Riccione verso Parigi 2026; Nuoto, tutte le interviste da Riccione: Curtis, De Tullio, Quadarella protagonisti. Martina Vozza: Paralimpiadi speciali a Milano Cortina. Recupero dall’infortunio che ha richiesto resilienzaMartina Vozza è stata l'ospita dell'ultima puntata di Talent Zone in onda sul canale Youtube di OA Sport. L'atleta paralimpica nativa di Monfalcone ha ... oasport.it TALENT ZONE | Martina Vozza: dagli infortuni alle Paralimpiadi di casaDa poche settimane dalle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ospitiamo una delle protagoniste più giovani della Nazionale italiana: Martina Vozza. oasport.it OA Sport. . Da poche settimane dalle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ospitiamo una delle protagoniste più giovani della Nazionale italiana: Martina Vozza. Dopo l’esordio giovanissima alle Paralimpiadi Invernali Pechino 2022, Martina torna a gare - facebook.com facebook