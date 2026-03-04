Expo Pisa 2026 | torna a Ospedaletto la grande fiera del commercio

Dal 20 al 29 marzo nell’area espositiva di Ospedaletto si terrà Expo Pisa 2026, la grande fiera dedicata al commercio. L’evento è promosso da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano, con NKE che si occupa dell’organizzazione. La manifestazione torna dopo una pausa, offrendo spazi espositivi per aziende e operatori del settore. L’evento si svolge nell’area di Ospedaletto, coinvolgendo diversi espositori e visitatori.

Dal 20 al 29 marzo nell'area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano e NKE per la parte organizzativa. L'area di Ospedaletto torna ad animarsi per una edizione speciale di questo vero e proprio evento commerciale, la numero 25, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Una manifestazione tra le più importanti a livello regionale con una superficie complessiva di oltre 9mila mq espositivi, suddivisi tra 5mila mq di padiglioni coperti e 4mila mq di aree esterne, con un parcheggio interno da 20mila mq a servizio di espositori e visitatori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Conferenza Stampa – Presentazione Expo Pisa 2026 Sala delle Baleari – Comune di Pisa Ore 11.00 – 12.00 Mercoledì 4 marzo Evento aperto al pubblico Mercoledì 4 marzo, presso la Sala delle Baleari del Comune di Pisa, Confesercenti Pisa pre