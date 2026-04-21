Meloni alla fiera del mobile | Settore in grande crescita e aumento delle esportazioni Sosteniamo i negoziati di pace in Iran e Libano

Giorgia Meloni ha partecipato alla fiera del mobile di Milano, sottolineando la crescita del settore e l’aumento delle esportazioni. Durante l’evento, ha espresso il sostegno ai negoziati di pace in Iran e Libano. La premier ha visitato gli stand, incontrato rappresentanti e parlato delle sfide e delle opportunità di un comparto che rappresenta un elemento importante del Made in Italy.

Giorgia Meloni omaggia la fiera del mobile di Milano e uno dei settori strategici del Made in Italy, ricordando il forte impegno del suo governo per l’espansione dei nostri prodotti nel mondo e non mancando, in un improvvisato punto stampa, di parlare delle questioni internazionali aperte, con chiaro riferimento al vertice di Islamabad per la fine delle ostilità a Teheran e alla tregua nel conflitto tra Israele e Libano. “Settore del legno strategico per il nostro export”. La presidente del Consiglio ha evidenziato le grandi potenzialità del comparto legno arredo italiano e la sua capacità di esportazione nel mondo. “Un settore-ha detto- che presenta 50 miliardi di euro di fatturato, che rappresentano il 2,3 % del nostro Prodotto Interno Lordo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni alla fiera del mobile: “Settore in grande crescita e aumento delle esportazioni. Sosteniamo i negoziati di pace in Iran e Libano” Notizie correlate Leggi anche: Guerra in Iran, Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”. Hezbollah respinge negoziati con Israele. Meloni sente premier Pakistan Iran, Allianz Trade: nonostante il conflitto oltre 7 aziende su 10 si aspettano crescita delle esportazioni nel 2026Roma, (Adnkronos) - Secondo Global Survey Allianz Trade 2026, il conflitto in Medio Oriente non ha fatto deragliare le aspettative di crescita delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giorgia Meloni a Vinitaly 2026: vetrina unica del made in Italy, massimo sostegno al comparto; Imprenditori del vino delusi da Meloni: Dal governo ci aspettavamo di più; Meloni: Subito stop patto stabilità Ue, no al gas russo. Sospeso rinnovo accordo Difesa con Israele; Meloni a Verona frena sull’accordo con Israele: Stop al rinnovo automatico. Meloni al Salone del Mobile: Questo divano più comodo di quelli della Casa Bianca e di Palazzo Chigi (VIDEO)Giorgia Meloni all'inaugurazione della 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera, ha posato per i fotografi seduta su un divano esposto alla kermesse di design. La presi ... tg.la7.it Meloni al Salone del Mobile a Milano: filiera fondamentaleMilano, 21 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano nel giorno del taglio del ... quotidiano.net Il conduttore tv russo Solovyov insulta Meloni: "Fascista p...". Nel suo programma parla in italiano e attacca la premier con parole volgari #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/21/il-conduttore-russo-solovyov-insulta-meloni-fascista-p...-_0feebe - facebook.com facebook Siamo inorriditi dal governo Meloni che continua a essere complice di Netanyahu. L'Italia non sosterrà la proposta di sospendere accordo associazione Ue-Israele, semplicemente una VERGOGNA! x.com