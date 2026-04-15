Il cast guidato da Meryl Streep e Anne Hathaway si prepara per la prima mondiale de Il Diavolo veste Prada 2 al Lincoln Center di New York City. L’evento, che trasformerà il red carpet in un momento di alta moda, sarà trasmesso in streaming su Disney+ lunedì 20 aprile alle ore 23.30, anticipando l’uscita nelle sale italiane fissata per il 29 aprile. L’evoluzione del potere editoriale tra fast fashion e nuovi media. Vent’anni dopo il successo del primo capitolo, la narrazione si sposta sulle dinamiche di un mercato trasformato radicalmente. La trama vede i protagonisti tornare a confrontarsi con le sfide di un settore editoriale sotto pressione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il ritorno di Miranda Priestly: Andy e il caos del nuovo fashion

The Devil Wears Prada 2 (2026) — First Look Teaser Trailer | Anne Hathaway & Meryl Streep Return

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Lorenzo Paci. . #IldiavolovestePrada è la #Bibbia pop della #moda con #MerylStreep nei panni di Miranda Priestly che entra in scena ed in due secondi diventa la mamma di tutti i capi stronzi che hai avuto nella vita. L’unica vera divinità in mezzo ad un luna p - facebook.com facebook

“Quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo”. Con queste parole Miranda Priestly/Meryl Streep aveva freddato la timida Andrea Sachs, interpretata da una giovane Anne Hathaway, nello studio della re x.com