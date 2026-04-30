il ritorno del vintage siena fest viaggio tra gli oggetti del passato

Dal 1 al 3 maggio, il Tartarugone di piazza del Mercato ospiterà la seconda edizione del Vintage Siena Fest, una fiera dedicata agli oggetti del passato. La manifestazione si svolgerà ogni giorno dalle 10 alle 19, offrendo l’opportunità di esplorare una vasta selezione di pezzi vintage e di seconda mano. La manifestazione si svolge in un’area centrale della città, attirando appassionati e curiosi.

Per la seconda edizione torna il "Vintage Siena Fest" al Tartarugone di piazza del Mercato dal 1 al 3 maggio (orario 10-19). Gli appassionati del collezionismo non potranno mancare a questa colorata ed evocativa esposizione, con tanti generi sui banchi provenienti da tutta Italia: modernariato, accessori, remake, abbigliamento, dischi e cd ed oggettistica. L’organizzazione è di Ganzo Eventi Culturali di Pisa, che già abbiamo apprezzato per la Mostra mercato del disco di due settimane fa, il tutto con la collaborazione dell’amministrazione comunale. C’è sempre più attenzione, e quello che vogliamo sottolineare è il fatto che riguarda tutte le generazioni, per gli oggetti che provengono dal secolo scorso, soprattutto per decenni come gli anni Sessanta e Settanta, colorati, divertenti, che hanno una storia di fascino e di bellezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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