A maggio, gli abbonati Disney+ potranno seguire nuove uscite che spaziano dall’azione Marvel alle serie originali di successo, mentre la cronaca italiana si arricchisce di dettagli sulla presenza della ‘Ndrangheta. Il mese promette di offrire un mix di contenuti, tra debutti e ritorni, che attirano l’attenzione di un pubblico vario e interessato a tematiche di attualità e intrattenimento.

Il mese di maggio si preannuncia esplosivo per gli abbonati Disney+, con un catalogo che mescola sapientemente azione Marvel, cronaca nera italiana e il ritorno di acclamate serie originali. L’attesa più grande è tutta per il 13 maggio, data in cui debutterà The Punisher: One Last Kill. In questo nuovo capitolo, Frank Castle torna per un’ultima, brutale missione di vendetta che promette di chiudere definitivamente i conti con il suo passato. Ma maggio non è solo azione: il 20 maggio arriva World Wide Mafia, una serie originale incentrata sulla ‘Ndrangheta che esplora il potere globale delle organizzazioni criminali. Prodotta da BC Movie e diretta da Charly Meili, la serie vanta un cast internazionale e una narrazione tesa che segue le indagini per smantellare le ramificazioni della “World Wide Mafia”.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il ritorno del Punitore e la cronaca della ‘Ndrangheta: Maggio è il mese dei grandi debutti su Disney+

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