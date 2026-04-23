La famiglia più disfunzionale della tv su Disney+ | il ritorno a tutta nostalgia con Malcolm | che vita

Nel panorama televisivo, sono stati annunciati diversi ritorni e rivisitazioni di serie amate dal pubblico. Tra questi, il revival di una sitcom che ha fatto storia, uno speciale per festeggiare due decenni di un successo musicale, e il ritorno di una serie iconica ambientata a Beverly Hills. Inoltre, si prospetta anche un nuovo adattamento in forma seriale di una saga letteraria molto popolare. Questi progetti riflettono la tendenza di riproporre classici e franchise consolidati.

Roma, 23 aprile 2026 – Il revival di Scrubs, lo speciale per i 20 anni di Hannah Montana, il ritorno sul piccolo schermo di Beverly Hills, 90210 e il reboot di Harry Potter in formato seriale. Se state cercando la parola giusta per sintetizzare questo tuffo nel passato è «nostalgia». Quella tornata prepotente per gli anni '90 e i primi anni 2000 e che abbraccia indistintamente Gen X, Millennials e Gen Z. Generazioni che ora possono aggiungere un altro titolo alla lista dei loro show preferiti riapparsi direttamente dalla loro infanzia e adolescenza, tra poster appesi in camera e pomeriggi passati davanti alla TV. Stiamo parlando di Malcolm: che vita!, miniserie da quattro episodi – dal 10 aprile su Disney+ – in cui ritroviamo la famiglia più caotica e disfunzionale del piccolo schermo a due decenni dalla conclusione dell'originale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La famiglia più disfunzionale della tv su Disney+: il ritorno (a tutta nostalgia) con “Malcolm: che vita” Notizie correlate Malcolm: Che Vita! – Il ritorno della famiglia più disfunzionale d’AmericaL’attesa è quasi finita: il 10 aprile 2026 la famiglia più caotica della TV torna su Disney+ con il revival intitolato “Malcolm: Che Vita!” (titolo... Malcolm, che vita! è un ritorno che ci fa beneIl mondo delle comedy è stato travolto dal fenomeno revival, con diverse produzioni storiche pronte a tornare per soddisfare la nostalgia del...