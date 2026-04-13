Nel centro storico di Lastra a Signa torna il Mercato dei fiori e del piccolo antiquariato e vintage

Il 25 aprile, nel centro storico di Lastra a Signa, si svolgerà un mercato dedicato al piccolo antiquariato e vintage, accompagnato da un mercato dei fiori. Le vie interessate saranno via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, che dalle 9 si riempiranno di bancarelle e attività. L’evento coinvolgerà diverse aree del centro, offrendo l’opportunità di scoprire oggetti d’epoca e prodotti floreali.

ll 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative grazie al mercato del piccolo antiquariato e vintage e il mercato dei fiori dalle 9.30 alle 18.Il mercato del piccolo antiquariato e vintage è.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara A Lastra a Signa torna il parco dei tulipaniIl giardino diffuso dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica Wanderandpick promosso per il quinto anno consecutivo a Lastra a Signa in...