Dal Patto per l' Abruzzo il progetto legge sull' istituzione del parchi della memoria storica della Resistenza

Da chietitoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 25 aprile, il Patto per l’Abruzzo ha presentato una proposta di legge finalizzata a creare i Parchi della memoria storica della Resistenza. La proposta prevede l’istituzione di aree dedicate a preservare e ricordare i valori della Repubblica italiana. La prima firma è arrivata dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, con l’accordo di tutte le parti coinvolte.

Una proposta di legge per istituire i Parchi della memoria storica della Resistenza e ribadire i valori della Repubblica italiana: a presentarla, in occasione del 25 aprile, è il Patto per l’Abruzzo, con la prima firma del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e sottoscritta da tutta.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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