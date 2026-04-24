Dal Patto per l' Abruzzo il progetto legge sull' istituzione del parchi della memoria storica della Resistenza

In occasione del 25 aprile, il Patto per l’Abruzzo ha presentato una proposta di legge finalizzata a creare i Parchi della memoria storica della Resistenza. La proposta prevede l’istituzione di aree dedicate a preservare e ricordare i valori della Repubblica italiana. La prima firma è arrivata dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, con l’accordo di tutte le parti coinvolte.

Una proposta di legge per istituire i Parchi della memoria storica della Resistenza e ribadire i valori della Repubblica italiana: a presentarla, in occasione del 25 aprile, è il Patto per l’Abruzzo, con la prima firma del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e sottoscritta da tutta.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Memoria storica: il Governo ripristina i fondi per i siti della Resistenza? Cosa sapere Il Ministro Giuli ripristina i finanziamenti per i siti della Resistenza dopo i tagli. Sui passi della libertà: nasce il progetto tra sentieri e memoria della guerra in AbruzzoUn calendario di escursioni tra natura, storia e identità per valorizzare i luoghi simbolo della Seconda guerra mondiale in Abruzzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata della Terra: incontro con gli studenti a Poggibonsi sul Patto per il Clima; Il nuovo patto Ue su asilo e immigrazione. La semantica del contenimento; Patto per il lavoro in Umbria: accordo contro il dumping contrattuale nel commercio e turismo; Patto per le competenze: oltre 10 milioni di europei coinvolti nella formazione. Von der Leyen: Stop al Patto? Ci sono 95 miliardi per l’energia dall’UeDagli attuali programmi europei sono stati messi a disposizione 300 miliardi diponibili per gli investimenti in energia. Novantacinque miliardi non sono stati ancora investiti, quindi invito tutti i ... affaritaliani.it De Pellegrin sfida il Patto per Belluno: «Ricandidarmi? Non lo escludo»BELLUNO - «Apprezzo l'autostima del Patto per Belluno: conta due consiglieri ma si sente di parlare a nome dell'intero Centrodestra. Complimenti». Sceglie la ... ilgazzettino.it INDUSTRIA, LANDINI: “SOSPENDERE IL PATTO DI STABILITÀ PER INVESTIRE E CREARE LAVORO” Nel corso dell’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dell’industria della CGIL, dal titolo “Il ruolo del lavoro, per nuove e sostenibili politic facebook Conte e il patto anti-Inter:"Devono strapparci lo scudetto dal petto" #conte x.com