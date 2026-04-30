Recenti documenti legali rivelano che il governo britannico avrebbe approvato in modo riservato un piano per proteggere i cavi di comunicazione strategici vicino alla futura ambasciata cinese a Royal Mint Court. La decisione, presa senza annunci pubblici, riguarda le misure di sicurezza attorno a questa installazione diplomatica in fase di realizzazione. La notizia solleva dubbi sulla trasparenza delle operazioni di sicurezza relative all’ambasciata.

Londra si prepara ad accogliere quella che potrebbe diventare la più grande ambasciata cinese in Europa. Sotto la superficie urbanistica, il progetto riguarda da vicino la sicurezza delle infrastrutture digitali. L’inchiesta di The i Paper Secondo documenti emersi nell’ambito di un contenzioso legale, il governo britannico avrebbe approvato in via riservata un piano per proteggere cavi di comunicazione strategici situati nei pressi del futuro complesso diplomatico di Pechino a Royal Mint Court. Decisione presa mesi prima del via libera politico al progetto cinese.A rivelarlo è un’inchiesta pubblicata da The i Paper. Il dato più rilevante è un altro: la decisione sarebbe stata presa senza informare il dipartimento governativo incaricato di valutare la richiesta urbanistica di Pechino.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Regno Unito ha blindato le comunicazioni attorno alla futura ambasciata cinese?

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