Il Regno Unito ha deciso di vietare l’ingresso a Kanye West a causa delle sue numerose dichiarazioni considerate antisemite. Di conseguenza, il rapper e produttore musicale non potrà partecipare al Wireless Festival di Londra, evento musicale previsto prossimamente. La misura è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno motivato il divieto con le prese di posizione del musicista. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle dichiarazioni pubbliche di figure note nel mondo dello spettacolo.

Dopo giorni di polemiche e discussioni che hanno coinvolto anche il primo ministro Keir Starmer, il governo del Regno Unito ha deciso che il rapper statunitense Kanye West non potrà entrare nel paese, dove era previsto che si esibisse in un festival musicale a Londra a luglio. Le ragioni sono legate alle numerose dichiarazioni antisemite espresse da West nell’ultimo anno, che il rapper aveva poi provato a rinnegare con alcune raffazzonate scuse recenti. A West è stata negata l’autorizzazione elettronica necessaria dall’anno scorso per entrare nel Regno Unito: alla BBC il ministero dell’Interno britannico ha detto che la sua presenza «non avrebbe fatto il bene pubblico». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye West

Starmer vieta l'ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo antisemitismoIl Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra Il...

Kanye West ha annunciato un concerto a Los Angeles e creato un sito web per il lancio del nuovo albumPer la release di Bully, che lo vedrà impegnato con delle date in Europa la prossima estate (ed in Italia il prossimo 18 luglio), Kanye West ha...

YE HA SCELTO L’ITALIA PER LO SHOW PIÙ GRANDE!#kanyewest #ye #concerto #italia #musica

Temi più discussi: Regno Unito risparmia importazioni di gas per un valore di 1 miliardo di sterline a marzo 2026; Fact-checking: il Regno Unito chiederà anni di affitto agli Stati Uniti se lasceranno la Nato?; Il piano del Regno Unito per attirare Anthropic; Iran, Banca d’Inghilterra: rischio di crisi finanziaria con ripercussioni imprevedibili.

Il piano del Regno Unito per attirare AnthropicIl governo britannico sta lavorando a una proposta per attirare nel Regno Unito la startup di intelligenza artificiale Anthropic, e spingerla a investire di più nel paese. Secondo il Financial Times, ... ilpost.it

Eolico: il Regno Unito regala elettricità ai cittadini quando il vento tira troppo forteIl Regno Unito sperimenta elettricità gratis nei giorni di forte vento per evitare sprechi energetici. Ecco come funziona il piano per modernizzare la rete e abbassare le bollette. rds.it

Il Regno Unito vieta l'ingresso a Kanye West dopo le polemiche sul suo "antisemitismo". Il rapper americano era stato criticato dal governo, niente concerto in estate #ANSA - facebook.com facebook

Regno Unito, monta la polemica su Kanye West: il festival lo difende x.com