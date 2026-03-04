Spionaggio nel Regno Unito Tre arresti per presunto supporto all’intelligence cinese

La polizia antiterrorismo nel Regno Unito ha arrestato tre uomini sospettati di aver fornito supporto ai servizi di intelligence cinesi. Le autorità hanno fermato le tre persone nell’ambito di un’indagine su attività considerate potenzialmente dannose per gli interessi britannici. Al momento, le accuse e le motivazioni ufficiali non sono state rese note.

La polizia antiterrorismo del Regno Unito ha arrestato tre uomini sospettati di aver collaborato con i servizi di intelligence cinesi in attività ritenute potenzialmente dannose per gli interessi britannici. Come riportato dalla Bbc, gli arresti riguardano un uomo di 39 anni fermato a Londra, uno di 68 anni nella contea gallese di Powys e un terzo di 43 anni arrestato a Pontyclun, sempre in Galles. Tutti e tre sono stati fermati nell’ambito di un’indagine di sicurezza nazionale condotta sotto il National Security Act, la legislazione entrata in vigore nel 2023 per rafforzare il contrasto allo spionaggio e alle interferenze straniere. Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano britannico The Guardian, uno dei tre arrestati sarebbe il partner di un deputato laburista attualmente in carica. 🔗 Leggi su Formiche.net

"Spiavano per la Cina": tre arresti nel Regno Unito, due sono partner di parlamentari laburistiTra le persone arrestate con l'accusa di spionaggio per conto della Cina ci sono anche partner di due parlamentari laburisti.

Il governo del Regno Unito ha approvato la costruzione di una "mega ambasciata" cinese a LondraIl governo del Regno Unito ha approvato la costruzione di un nuovo ed enorme complesso per l'ambasciata cinese nella zona est di Londra, nonostante...

Spiavano per la Cina: tre arresti nel Regno Unito, due sono partner di parlamentari laburistiTra le persone arrestate con l'accusa di spionaggio per conto della Cina ci sono anche partner di due parlamentari laburisti. Ecco che cosa sappiamo.

Regno Unito: è bufera sul caso dello spionaggio cinese/ Starmer accusato di aver coperto le colpe di PechinoNel Regno Unito scoppia il caso del presunto spionaggio cinese: Starmer accusato dai conservatori di aver coperto le colpe di Pechino

