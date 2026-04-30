Il Rayo Vallecano si è qualificato per le semifinali di una competizione europea, un risultato insolito per una squadra proveniente da un quartiere popolare di Madrid. La squadra, nota per il suo legame con la comunità locale e per la sua politica di non vendere i biglietti in modo massiccio, si distingue nel panorama calcistico internazionale. La loro presenza tra le ultime quattro in questa competizione rappresenta un'eccezione rispetto ai club più blasonati e commerciali.

La terza squadra di Madrid rappresenta un quartiere popolare e di sinistra, non vende biglietti online, ha uno stadio cadente e alcuni conflitti interni Vallecas è un vecchio comune dell’area di Madrid, inglobato dalla capitale negli anni Cinquanta: oggi riunisce due quartieri da oltre 300mila abitanti a sud est del centro della città. Storicamente era una zona operaia, e anche oggi resta un quartiere perlopiù popolare, in cui negli ultimi anni si sono stabiliti molti immigrati, soprattutto sudamericani. La principale istituzione di Vallecas è il Rayo Vallecano, terza squadra di calcio di Madrid, a enorme distanza dalla prime due, il Real e l’Atlético, fra le più grandi, ricche e vincenti al mondo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Rayo Vallecano, un’anomalia nelle semifinali europee di calcio

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