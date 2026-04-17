Per la prima volta, nessuna squadra italiana è arrivata alle semifinali delle tre principali competizioni europee. Questa situazione rappresenta un record negativo, segnato da quattro eliminazioni consecutive. Il calcio italiano si presenta in una fase di crisi, con le squadre che non sono riuscite a superare le sfide contro avversarie straniere. La stagione si conclude senza rappresentanti nostrani nelle fasi decisive delle competizioni continentali.

Il pallone italiano non si è mai ritrovato così sgonfio, triste e solitario, calciato fuori dal rettangolo di gioco senza tanti complimenti. Tre settimane dopo la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale, la conferma sullo scarso livello di rendimento dell’intero movimento arriva da Europa League e Conference League, con l’uscita di scena di Bologna e Fiorentina. I rossoblù escono con sette gol incassati nel doppio confronto con l’ Aston Villa, mentre la Viola subisce quattro reti complessive dal Crystal Palace, 13esimo in Premier League. Un altro giovedì nero che certifica il momento più buio della storia del calcio italiano. E pensare che negli ultimi anni almeno la piccola Conference League era servita a tappare le falle del nostro sistema: la vittoria della Roma, le due finali perse dalla Fiorentina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per la prima volta non ci sono italiane nelle semifinali delle tre competizioni europee: i 4 record negativi

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