Inter Dumfries vicino al rientro | l’olandese scalda i motori in vista del derby contro il Milan

Denzel Dumfries si riavvicina al ritorno in campo. Dopo quasi un mese, l’olandese si è allenato di nuovo con i compagni e sembra pronto a scendere in campo per il derby contro il Milan. La sua presenza potrebbe fare la differenza, e i tifosi sperano di vederlo in forma per questa partita cruciale.

Nella giornata di ieri (11 febbraio), Denzel Dumfries è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ad Appiano Gentile. L'olandese è fermo ai box da novembre, a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi. Il suo ritorno in campo si avvicina e - se il percorso di riabilitazione proseguirà senza interruzioni - l'esterno dell'Inter potrebbe essere a disposizione già a partire da fine febbraio. L'8 febbraio è la data cerchiato in rosso sul calendario dei tifosi rossoneri: il giorno del derby. Salvo imprevisti, Dumfries sarà pienamente recuperato per la sfida contro il Milan.

