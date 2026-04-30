Il raccattapalle del PSG si rifiuta di dare la palla a Neuer il portiere del Bayern dà una lezione

Durante la partita tra PSG e Bayern, un raccattapalle del PSG si è rifiutato di consegnare la palla al portiere del Bayern. Neuer, senza reagire, ha mantenuto la calma e si è comportato in modo professionale. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti durante il gioco e sulla gestione delle situazioni di tensione in campo. La scena è stata osservata da tifosi e addetti ai lavori presenti allo stadio.

Durante PSG-Bayern, un raccattapalle della squadra francese si è rifiutato di consegnare la sfera a Manuel Neuer: il portiere del Bayern ha dato una lezione di come si comporta un professionista di alto livello, non scomponendosi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Infortunio Neuer: si ferma il portiere del Bayern Monaco. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai boxMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato:... Bayern Monaco in allarme, si ferma Neuer! C’è uno strappo: le condizioni del portiereDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già... Altri aggiornamenti Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco tra gol e polemiche: il gesto contro Neuer che fa infuriare i tifosi; Altro caso raccattapalle in casa del PSG: la reazione di Neuer agli antipodi da Pedro Neto; Che spettacolo PSG-Bayern, ma la stampa tedesca critica: nel mirino Stanisic e Musiala; PSG-Bayern 5-4, Kane fa discutere: Difese straordinarie. E Rooney risponde a tono. Il raccattapalle del PSG si rifiuta di dare la palla a Neuer, il portiere del Bayern dà una lezioneDurante PSG-Bayern, un raccattapalle della squadra francese si è rifiutato di consegnare la sfera a Manuel Neuer: il portiere del Bayern ha dato una lezione di come si comporta un professionista di ... fanpage.it PSG-Bayern Monaco tra gol e polemiche: il gesto contro Neuer che fa infuriare i tifosiIn PSG-Bayern Monaco fa discutere il gesto provocatorio di un raccattapalle verso Neuer. E scoppia la polemica social. derbyderbyderby.it Neuer Rekord: Vital Jobin hat kürzlich sein 300. Super-League-Spiel als Schiedsrichter-Assistent absolviert. Wir gratulieren! Nouveau record : Vital Jobin a récemment disputé son 300e match de Super League en tant qu'arbitre assistant. Félicitations ! Nu - facebook.com facebook Nell'andata dei quarti di finale contro il Real Madrid è stato l'MVP del match, contro il PSG invece è andata diversamente per Manuel Neuer. Molto diversamente #cronachedispogliatoio x.com